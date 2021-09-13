وصول مئات السائحين من 5 دول أوروبية إلى ميناء الإسكندرية «صور»

استقبلت أرصفة محطة الركاب البحرية في ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، السفينة السياحية Blue Sapphire، في ثاني رحلاتها إلى ميناء الإسكندرية ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها إلى الميناء حتى شهر نوفمبر من العام الجاري.

الرحلة الثانية للإسكندرية تضم 725 فردًا

أكد محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أن هذه هي الرحلة الثانية ضمن التعاقد على 13 رحلة سياحية بحرية ستأتي إلى المحافظة عبر ميناء الإسكندرية على مدار 75 يومًا، بواقع رحلة أسبوعياً.

وأضاف «سعد» لـ«الوطن» أن تلك الرحلة شهدت توافد 725 فردًا، ما بين 550 سائحًا و175 من طاقم السفينة وعمالها، وجميعهم من 5 جنسيات: «روسية، أوكرانية، يونانية، قبرصية، ألمانية».

وأكد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية أن موسم الخريف يُعد أحد المواسم الرئيسية لتوافد سفن رحلات «الكروز» على ميناء الإسكندرية.

نشاط في حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل، شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة «صادر ووارد» بميناءي الإسكندرية والدخيلة 230 ألف طن تقريبًا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة «صادر ووارد» 2016 حاوية مكافئة.

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 49 سفينة خلال الـ48 ساعة الماضية، علاوة على 32 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.