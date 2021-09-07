رئيس ميناء الإسكندرية: نستهدف استقبال 30 حاوية في الساعة

قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن محطة «تحيا مصر» في الإسكندرية مبنية على 560 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 2.5 كيلو، وستستوعب نحو 7 سفن بغاطس 16.5 متر وقادرة على استيعاب أكبر وأحدث السفن.

وأضاف، سيتم القضاء على ظاهرة انتظار السفن وتقليل غرامات إرجاع السفن التي كانت تحدث في الوقت الماضي، لافتا إلى أنه يتم بناء مقر الخدمات اللوجيستية في الوقت الحالي، وسيتم بناء 3 محطات جدد في ميناء الدخيلة بمسافة 660 ألف متر مربع بعمق 18 متر.

المحطات الجديدة قادرة على استقبال حاويات الحبوب

أضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المُذاع على فضائية «CBC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، وأن المحطات الجديدة ستكون قادرة على استقبال حاويات الزراعية والقمح والحبوب، لافتًا إلى أن البناء يتم باستخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا.

الاستثمار المصري أفضل من الأجنبي

تابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: «كل محطة من دول عندها مستثمرين من مختلف دول العالم عاوزين يستثمروها ويبنوها ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الموانئ ملك لنا والمستثمر سيأتي من أجل استخدامها لتسويقها وهذا أفضل من مشاريع حق الانتفاع لأن هذا سيدر مكسب الدولة.

وأوضح، «كان هناك تجارب سابقة كانت غير مجدية، لذا تم تغيير الطريقة لتعيد للشركات المصرية الريادة الخاصة بها، ويتم تداول 24 حاوية في الساعة، وإحنا مستهدفين 30 حاوية في الساعة، وحاليًا الإفراج عن الحاوية بقى في 5 أيام بس بعدما كان أسبوعين، وبعدما نطبق النظام الجديد هتقل أيام الإفراج عن الحاويات، مصر فيها تحول لموانئ ذكية ونظيفة خضراء وده الاتجاه العالمي وإحنا داخل المنظومة العالمية».