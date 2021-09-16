تدريب المكلفات بالخدمة العامة لتعزيز ثقافة العمل بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود و إنجازات مديرية التضامن الاجتماعي، لتدريب المكلفات بالخدمة العامة والرائدات الريفيات بمراكز ومدن المحافظة على مهارات البحث الميداني، بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسناء الشامي مدير إدارة الخدمة العامة، والدكتورة حنان أبو سكين، مندوب المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة ومسؤول مقر كفر الشيخ.

دورات وورش عمل للرائدات الريفيات بأحدث المناهج

وأوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الدورة التدريبية التي تقدم للرائدات الريفيات والمكلفات تأتي وفق سلسلة الورش في مختلف المحافظات، وتوظف أحدث المناهج التدريبية تستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل ودفع السلوك وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وإدارة عملية التغيير الاجتماعي، ومفهوم الرسالة الناجحة وتوضيح آليات تشجيع الأفراد على الدخول في أنشطة إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادي والمالي مع استغلال متطلبات المجتمع المحلي والخدمات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين.

التدريب يهدف إلى تحقيق الاستخدام الفعال للطاقة البشرية

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن التدريب يهدف إلى تحقيق الاستخدام الفعال للطاقة البشرية للمكلفات بالخدمة العامة وإعداد أخصائي مدرب ومعد مهنيا وفق أحدث برامج التدريب للعمل بدور الرعاية الاجتماعية، لرفع كفاءة الدور وسد العجز الوظيفي بها، ويأتي ذلك في إطار تحقيق الدور المجتمعي للدولة في رفع جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة من دور الأيتام والمسنين ومؤسسات رعاية الأحداث ومراكز رعاية المعاقين في ظل شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل الدور التطوعي للشباب.