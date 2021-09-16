التحريات: فتاة سيتي ستارز دكتورة أسنان وانتحرت بسبب مشاكل أسرية

كشفت تحريات المباحث، تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة داخل مول سيتي ستارز، التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لافتة إلى أن الفتاة تدعى «ميار محمد» 23 سنة، دكتورة أسنان، وهي خريجة حديثة في كلية طب الأسنان.

مشاكل أسرية وراء انتحار فتاة المول

وأوضحت التحريات، أن الفتاة انتحرت بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات، وتوجهت بمفردها إلى مول سيتي ستارز وظلت تتنقل بين الطوابق حتى وصلت إلى الطابق السادس ووقفت بجانب السور الزجاجي وراقبت العمال ورواد المول أمام المطاعم، وأسرعت بإلقاء نفسها، فسقطت فاقدة للوعي وماتت بعد دقائق من سقوطها.

التحفظ على فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز

وأشارت إلى أن فتاة مول سيتي ستارز ظهرت في فيديو تحفظت عليه النيابة العامة وكان مدته 37 ثانية، وهي تلقي بنفسها من الطابق السادس، وأن عددا من الزبائن كانوا يقفون أمام المطاعم حاولوا إنقاذها والإمساك بها لكنهم فشلوا منعها من الانتحار، وفق ما ذكرته مصادر أمنية، وأن محاولات إسعافها من قبل رواد المول لم تفلح.

وأضافت أنَّ جهات التحقيق استدعت أسرتها لسماع أقوالها في الأسباب التي دعت الفتاة للانتحار، وأنَّ النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

6 من شهود العيان

واستمع فريق من المباحث لأقوال 6 من شهود العيان، الذين أكدوا أنهم لاحظوا وجود الفتاة في الطابق السادس لوقت طويل، وأن أفراد الأمن الإداري لاحظوا أنها كانت تبكي على فترات وعندما سألوا عن أسباب بكائها كانت تخبرهم أن لديها أمر خاص أغضبها.