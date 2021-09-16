التقرير الطبي لفتاة سيتي ستارز المنتحرة: توفت بعد 45 دقيقة إنعاش رئوي

كشف مصدر داخل مستشفى مدينة نصر التخصصي، حالة الفتاة التي ألقت بنفسها من الطابق السادس في مول سيتي ستارز، مساء أمس الأربعاء، مضيفًا لـ«الوطن»، أنَّ الفتاة والتي تدعى «م.م.ه» والبالغة من العمر 25 عامًا، توفت صباح اليوم بالمستشفى بسبب توقف عضلة القلب والتنفس.

مصدر بمدينة نصر التخصصي لـ«الوطن»: الوفاة بسبب توقف عضلة القلب

ونقل الفريق الطبي الفتاة إلى الرعاية المركزة، وتمّ إجراء إنعاش قلبي رئوي للمريضة لمدة 45 دقيقة مستمرة، ولكن الحالة لم تستجيب لعملية الإنعاش، وتوفت بسبب توقف خلايا المخ وعضلة القلب وتوقف مراكز التنفس، مما أدى إلى وفاة الفتاة في تمام الساعة الحادية عشر.

وقال مصدر داخل المستشفى إنَّ جثمان الفتاة يوجد حالياً في ثلاجة المستشفى، في انتظار أن ينهي أحد من أقاربها إجراءات استلام الجثمان.

مصدر بـ«سيتى ستارز» لـ«الوطن»: الفتاة كانت على قيد الحياة بعد سقوطها

وفي وقت سابق من صباح الخميس، تحدث مصدر بإدارة مول سيتي ستارز، أنَّ الكاميرات الداخلية لمول سيتي ستارز، وثقت لحظة سقوط الفتاة حيث تمّ رصدها خلال إجراءها جولة حرة في المول، ثم توقفها فجأة في محيط إحدى الكافهيات لمدة ثوان ثم سحبت «كرسي» مجاور لها، وقفزت في ثوانٍ، وفشلت محاولات الإمساك بها، مؤكّدا أنَّ الفتاة كانت على قيد الحياة في أثناء نقلها بواسطة الإسعاف لمستشفى مجاور في محيط مدينة نصر مساء الأربعاء.

وتواصل الأجهزة الأمنية في هذه الأثناء، تحقيقاتها في انتحار الفتاة بمول سيتي ستارز، حيث تمّ التحفظ على كاميرات المراقبة بالمول، وكاميرات مراقبة الكافيهات المحيطة بمكان السقوط، حيث مازالت التحقيقات مستمرة حتى اللحظة.