مقتل زعيم داعش في الصحراء الكبرى.. من هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟

نجحت القوات الفرنسية في قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن هذا يعد نجاحا كبيرا في المعركة ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، والتنظيم الإرهابي المسؤول عن أغلب الهجمات التي تشهدها منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

من هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟

عدنان أبو وليد الصحراوي يمتلك سجلا طويلا في سيرته الذاتية، فحسب تقارير نشرتها قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني، ولد بداية أو نهاية سبعينيات القرن الماضي في مدينة العيون بالصحراء المغربية، وكان مقاتلا في بداية الأمر في صفوف جبهة البوليساريو.

ويعد عدنان أبو وليد الصحراوي، أحد مؤسسي الجماعة السلفية «التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا»، وانضم بعد ذلك إلى تنظيم «المرابطون» الإرهابي، وبالنهاية انضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان أول من بايع زعيمه بالمنطقة، وذلك في مايو عام 2015.

وتقول تقارير صحفية، إنه كان لاجئا في الجزائر، وعاش في معسكر تابع لجبهة البوليساريو، وانضم إلى ما يعرف بجيش التحرير الشعبي الصحراوي، وتخرج من مدرسة عسكرية تسمى مدرسة الشهيد الولي.

ولاحقا في عام 2011، شارك في تأسيس جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وكان عضوا في مجلس شورى التنظيم، والمتحدث الرسمي باسمه.

وكان هذا الرجل وراء خطف عدد من العاملين في المجال الإنساني في مخيم «تندوف» الشهير للاجئين، فيما تحوّل التنظيم في عام 2013 إلى «المرابطون»، وأعلن عدنان أبو وليد الصحراوي في 19 مايو مسؤوليته عن اختطاف حارس روماني في منجم بالقرب من منططقة تامباو.

عدنان أبو وليد الصحراوي بايع أبو بكر البغدادي

وحدث انشقاق في تنظيم «المرابطون» الإرهابي في مايو 2015، وكان عدنان الصحراوي ضمن مجموعة بايعت أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش» الإرهابي آنذاك، في حين أن مختار بلمختار، الشخصية الشهيرة والمعروفة بارتباطها بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، رفض الخطوة وشدد على بيعة أيمن الظواهري، وعلى عدم شرعية ما قام به «الصحراوي».