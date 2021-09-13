العراق يعلن مقتل 3 من جنوده في هجوم مسلح لتنظيم «داعش» الإرهابي

قتل 3 جنود عراقيون وأصيب آخر، أمس الأحد، في هجوم مسلح لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، في محافظة ديالي الواقعة في شرقي البلاد، وقال مصدر أمني، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن التنظيم هاجم نقطة تفتيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في «العظيم» شمال شرقي البلاد، مشيرا إلى هجوم في قرية الطالعة على نقطة تفتيش أسفر عن مقتل 3 جنود.

القوات العراقية تشن هجوما مضاد على عناصر التنظيم الإرهابي

من جانبه، أضاف مصدر أمني عراقي، لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، أن القوات العراقية شنت هجوما مضادا وتمكنت من ملاحقة عناصر التنظيم اللأرهابي حيث الأوكار التي يتحصنون بها بين الجبال.

وفي سياق متصل، قال مصدر رفيع في الجيش العراقي لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 9 آخرين، أمس الاول السبت، في قرية حاجي علي التابعة لمركز مخمور، الواقع في محافظة نينوى شمال العراق، وأن أحد القتلى والذي كان من عناصر «الحشد الشعبي» قتل على يد ابنه الذي ينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي سياق آخر، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس وزراء البلاد، مصطفى الكاظمي، وجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في الانتخابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال الشمري، في بيان، إن هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة عدد من الضباط مرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة، مشيرا إلى أن الإجراء، جاء ضمن جهود إبعاد المنظومة العسكرية عن الحراك السياسي الدائر في البلاد.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال أمس الأحد، إن الانتخابات فرصة للعراقيين وبديلها الفوضى، مضيفا في مقابلة تلفزيونية، إن هناك نقاشات سياسية ومجتمعية ونخب بضرورة مراجعة الدستور، فيه الكثير من الإيجابيات، ولكن هناك فيه مكامن خلل بحاجة الى معالجات

وأشار صالح، إلى أن المرحلة القادمة في العراق حاسمة، ولا يمكن بعد 18 عاما، إلا الإقرار بوجود خلل بنيوي في منظومة الحكم، وضرورة الانطلاق نحو الإصلاح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة العراقية في 10 أكتوبر المقبل، التي دعا إليها الكاظمي عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر 2019، رفضا للطبقة السياسية التي أغرقت البلاد في الفساد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.