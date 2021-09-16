تردد قناة ssc السعودية الرياضية: شاهد مبارياتك المفضلة بسهولة

كرة القدم لها العديد من المحبين والمتابعين حول العالم، لذا يبحث الكثيرين عن تردد القنوات الرياضية المختلفة لمتابعة بث المباريات والدوريات المختلفة من خلالها، ومن ضمن هذه القنوات تردد قناة ssc السعودية الرياضية التي تعرض منافسات تصفيات كأس العالم قارة أسيا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة ssc السعودية الرياضية التي تبث المباريات مجانًا عبر شاشتها.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

ويستطيع متابعو البطولة مشاهدتها من خلال تنزيل قناة ssc السعودية الرياضية على التردد التالي عبر عرب سات:

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية عبر عرب سات

كما يستطيع الجمهور متابعة قنوات ssc عبر نايل سات على التردد التالي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

انطلاق قنوات SSC

وانطلقت مجموعة قنوات SSC انطلقت في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة قنوات «إم بي سي»، حيث تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية (الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي).

كما حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وعليه سيكون لها الحق في بث أمم آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية.

مجموعة قنوات SSC لها عدة محطات حيث تتكون من 11 قناة فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائيًا وشاهد رقميًا وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، ، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD.