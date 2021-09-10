تردد قناة ssc المجانية الناقلة لمنافسات تصفيات كأس العالم أسيا

يتابع عشاق الساحرة المستدير، منافسات تصفيات كأس العالم قارة أسيا، ويحرص الكثير على البحث عن القنوات المجانية الناقلة للبطولة، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة ssc المجانية الناقلة للبطولة في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها لحظة بلحظة.

تردد قناة ssc

ويستطيع متابعو البطولة مشاهدتها من خلال تنزيل القناة على التردد التالي عبر عرب سات:

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

كما يستطيع الجمهور متابعة قنوات ssc عبر نايل سات على التردد التالي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

انطلاق قنوات SSC

وانطلقت مجموعة قنوات SSC في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، حيث من المنتظر أن تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، كما حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وعليه سيكون لها الحق في بث دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات.

يذكر أنه فاز أصحاب الأرض في المباراة الأولى على اليابان، في مفاجأة قوية هزت أركان القارة الآسيوية، كما فاز المنتخب السعودي على فيتنام في مباراة الجولة الأولى في العاصمة الرياض، ليصبح في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف فقط عن أستراليا المتصدر وعمان صاحب المركز الثالث.

وتتكون مجموعة قنوات SSC من 11 قناة فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائيا وشاهد رقميا وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، ، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD.