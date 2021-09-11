لمشاهدة منافسات تصفيات كأس العالم آسيا تعرف على تردد قناة ssc المجانية

تردد قناة ssc واحد من الترددات والقنوات الوليدة، التي تتجه أنظار العالم إليها كونها تعرض منافسات تصفيات كأس العالم قارة آسيا بشكل مجاني، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة ssc المجانية الناقلة للبطولة في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها لحظة بلحظة.

تردد قناة ssc المجانية

يمكن للمشاهد الآسيوي والعربي المتابع للبطولة تحميل القناة على التردد التالي عبر عرب سات:

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

ويمكن كذلك تحميل وتنزيل القناة على الريسيفر عبر نايل سات على التردد التالي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وقناة SSC ليست واحدة بل إنها تتكون من 11 قناة فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائيا وشاهد رقميا وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، ، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD.

ومجموعة قنوات SSC تم إطلاقها الشهر الماضي وتحديدًا في أغسطس 2021، ومن المنتظر أن تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

والقناة التي تعد نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، حصلت على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وعليه سيكون لها الحق في بث دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات.

وفي سياق متصل، وفي مفاجأة مدوية فاز أصحاب الأرض في المباراة الأولى على اليابان، كما فاز المنتخب السعودي على فيتنام في مباراة الجولة الأولى في العاصمة الرياض، ليصبح في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف فقط عن أستراليا المتصدر وعمان صاحب المركز الثالث.