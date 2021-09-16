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وزير الخارجية يبدأ جلسة مباحثات مع نظيره الكونغولي

كتب:

محمد حسن عامر
01:27 م | الخميس 16 سبتمبر 2021
مباحثات شكري ونظيره الكونغولي

مباحثات شكري ونظيره الكونغولي

انطلقت منذ قليل جلسة المباحثات المصرية الكونغولية، حيث يستقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الكونغولي والذي كان في زيارة أمس إلى السودان ناقشت ملف السد الإثيوبي، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.

ويأتي اللقاء بين شكري وكريستوف لوتوندولا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.

وتناول الوزيران، العلاقات المصرية الكونغولية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد شكري ونظيره الكونغولي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات.

ويأتي اللقاء في أعقاب صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، يدعو أطراف أزمة السد الإثيوبي إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه حاليا دولة الكونغو الديمقراطية.

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