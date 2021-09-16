دورة تدريبية لإعداد «أخصائيي تخاطب وتوحد» بمركز الرعاية بمطروح.. «صور»

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية لإعداد «أخصائيي تخاطب وتوحد»، اليوم الخميس، المقامة في مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد بمرسي مطروح، بدعم من ناديي روتاري التحرير، وروتارى العلمين الجديدة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

3 تقييمات واختبارات ذكاء مع الأسرة وطفل التوحد

وتعقد الدورة التدريبية، بدءًا من اليوم الخميس، وحتى السبت المقبل، وبدأت بلقاءات مع أولياء الأمور؛ لإجراء ثلاثة تقييمات واختبارات ذكاء مع الأسرة والطفل، من خلال الاختبارات المستخدمة في التشخيص، وتتضمن «جيليام، وكارز، وكونرز، ونطق ولغة، و ADHD».

إعداد أخصائيي تخاطب وتوحد في مطروح

في هذا الصدد، قالت الدكتورة سناء عبدالرؤوف، دكتوراه في علاج التوحد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «هيا بنا نعلم أطفالنا لتنمية القدرات»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم البدء في تنفيذ تدريب الأخصائيين بمركز الرعاية النهارية لأطفال التوحد بمطروح، من خلال عدة محاضرات على مدار ثلاثة أيام، اليوم الأول: دورة تدريبية إعداد أخصائيي تخاطب وتوحد، ويتضمن اليوم الثاني «الجمعة»: استقبال أولياء الأمور وإجراء ما بين من 3 إلى 4 تقييمات واختبارات ذكاء مع الأسرة والطفل، بإجمالي 30 طفلًا يستهدفهم المركز، ومحاضرتين، واليوم الثالث والأخير يشمل استقبال أولياء الأمور أيضًا، وتنفيذ 3 تقييمات واختبارات ذكاء مع الأسرة والطفل، يعقبها انعقاد محاضرتين..

محاور الدروة التدريبية

وأضافت «عبدالرؤوف» أن محاور الدروة التدريبية تتضمن التخاطب ومجالاته، من هو أخصائيي التخاطب، ومواصفات غرفة التخاطب، والنمو الطبيعي للغة الطفل، وأسباب التأخر اللغوي، والتدخل المبكر، واضطرابات اللغة، واضطرابات الكلام، واضطرابات الصوت، وطرق التشخيص، والإعاقات المختلفة «تأخر عقلي، وضعف سمع، وشلل دماغي، وفرط الحركة، والداون»، وتأهيل تأخر اللغة، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، والإرشاد الأسري، وتدريب عملي علي التقييم والملاحظة، واضطراب طيف التوحد، وما هو التوحد، وعلامات التوحد، والمعايير والمقاييس التي يستطيع الأخصائي من خلالها تشخيص حالة توحد.