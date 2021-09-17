حالة الطقس اليوم الجمعة 17-9-2021.. أمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، الموافق 17 سبتمبر، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على والوجه البحري والقاهرة الكبرى، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، بينما يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 22

الزقازيق 32 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 32 16

نويبع 33 24

طابا 33 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 34 24

قنا 34 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28