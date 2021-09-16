حالة الطقس اليوم 16-9-2021.. أمطار خفيفة على بعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوبي سيناء والبلاد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر، ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 30 24

دمياط 28 22

الزقازيق 32 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 33 23

نخل 32 16

نويبع 33 24

طابا 33 22

كاترين 28 17

الطور 33 25

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 34 24

قنا 34 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 35 25

أبو سمبل 35 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28