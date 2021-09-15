في اليوم العربي للأرصاد الجوية.. حالة الطقس اليوم بمصر والدول العربية

تحتفل هيئة الأرصاد الجوية في مصر والبلدان العربية اليوم، باليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي يوافق 15 سبتمبر 2021، إذ تم اعتماد شعار «معًا نواجه الطقس المتطرف» للاحتفال بهذا اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ العالم يشهد حالات جوية حادة بسبب التغيرات المناخية مثل الفيضانات العارمة وموجات الحر الشديدة وحرائق الغابات نجم عنها خسائر بشرية ومادية، الأمر الذي فرض على هيئات الأرصاد الجوية أن تتأقلم مع الوضع بمراقبتها المستمرة للطقس وإصدار الإنذارات المبكرة والدقيقة للتخفيف والحد من الخسائر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم في مصر والبلدان العربية وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار الطقس على النحو التالي:

حالة الطقس في مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، أجواء شبه خريفية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد تعمل على حجب أشعة الشمس، وانخفاض درجات الحرارة، كما يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء وخاصة المدن المطلة على ساحل البحر الأحمر.

حالة الطقس في السعودية

وأشار المركز الوطني للأرصاد عبر الموقع الرسمي، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حالة الطقس في الإمارات

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد وفقًا لموقعه الرسمي، أن يسود طقس صحو غائم جزئيًا ومغبر أحيانًا، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقًا بعد الظهر، ورطب ليلًا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا نهارًا، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حالة الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود طقس حار نهارًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق، فيما يكون مائل للحرارة ليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.

حالة الطقس في السودان

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، تواصل درجات الحرارة العظمى والصغرى ارتفاعها في معظم أنحاء البلاد، والرياح شمالية وشمالية شرقية جافة ومتوسطة السرعة، أما في جنوب البلاد تكون جنوبية وجنوبية غربية رطبة خفيفة السرعة، مع احتمال هطول أمطار في أجزاء متفرقة.

وبالنسبة لطقس ساحل البحر الأحمر يكون حار خلال ساعات النهار مع حركة رياح نشطة مثيرة للغبار، وتكون الأجواء معتدلة ليلًا مع حركة رياح خفيفة السرعة.

حالة الطقس في الجزائر

فيما يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر، أن تشهد ولايات من وسط وشرق الوطن موجة حر تبلغ درجاتها أو تتجاوز 42 درجة، وتمتد موجة الحر بكل من ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

حالة الطقس في العراق

ويتوقع الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن يسود طقس صحو على المنطقة الوسطى والشمالية، دون تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 20 كم/ساعة، فيما تتسبب في تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن على المنطقة الجنوبية.

يشار إلى أنه تم تخصيص 15 سبتمبر، يومًا عربيًا للأرصاد الجوية، بالتزامن مع ذكرى تأسيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 15 سبتمبر 1970.