بيان الأرصاد عن الطقس في الأيام المقبلة.. أمطار بمناطق متفرقة

يبحث الكثير من الموطنين عن بيان الأرصاد عن الطقس في الأيام المقبلة، وذلك بعد سقوط الأمطار في عدد من المحافظات المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، لذلك أصدرت هيئة الأرصاد بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر، وحتى الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية في بيان، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلًا، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح غدًا الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 19 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 20 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.