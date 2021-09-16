فيديو 37 ثانية وثق لحظة انتحارها.. من هي فتاة مول سيتي ستارز؟

بين ليلة وضحايا، تصدرت «فتاة مول سيتي ستارز»، محرك البحث «جوجل» والصفحات الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول نشطاء صورًا للفتاة وفيديوهات لها أثناء انتحارها بإلقاء نفسها من الطابق السادس داخل المول، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة بعد سقوطها بدقائق.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن فتاة مول سيتي ستارز، وفقًا لمصدر أمني، على النحو التالي:

- انتحرت من الطابق السادس في مول سيتي ستارز.

- تدعى ميار محمد هشام، 23 سنة.

- تدرس في كلية طب أسنان، في السنة الرابعة.

- قضت 5 ساعات في مول سيتي ستارز تتنقل بين الطوابق حتى انتحرت.

- خرجت من منزل أسرتها في حي الزهور قبل 6 ساعات من الانتحار.

- خلافات ومشاكل أسرية تسببت في دخولها في حالة نفسية سيئة انتهت بانتحارها.

التحفظ على فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز

وكانت أجهزة الأمن تحفظت على فيديو سقوط فتاة مول سيتي ستارز، مدته 37 ثانية، الذي أحدث موجة تعاطف واسعة مع الضحية على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر رواد فيسبوك عن حزنهم الشديد لوفاة الفتاة العشرينية التي ألقت بنفسها من الطابق السادس في المول، بحسب روايات شهود العيان في محضر الشرطة.

شهود العيان

واستمع فريق من المباحث، إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين أشاروا إلى أنهم شاهدوا الفتاة في الطابق السادس لوقت طويل قبل الانتحار، مؤكدين أن أفراد الأمن الإداري شاهدوها وهي تبكي على فترات متقطعة، وعندما سألوها عن سبب بكائها كانت تخبرهم بأن لديها أمرًا خاصًا يغضبها.

كما استدعت جهات التحقيق أسرة الفتاة لسماع أقوالها، ومعرفة مدة خروجها من المنزل حتى موعد انتحارها، والأسباب التي دفعتها للانتحار.