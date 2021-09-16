تفاصيل مقتل مسجل خطر بقنا.. عاش مع جثث زوجتيه وابنته 25 يوما

أحداث غريبة كان يعيشها أخطر العناصر الإجرامية «محمد ن.»، 38 سنة، المعروف باسم «أبو فياض»، من قرية «الأشراف»، جنوب مدينة قنا، في الأيام الأخيرة لإدمانه مخدر «الشابو»، قبل أن تقوم قوة أمنية بمداهمة منزله، وقتله في تبادل إطلاق النار، حيث تبين أنه أنهى حياة زوجتيه، اللتين حاولتا وضع السم له لقتله للتخلص من حياة العذاب التي كانتا تعيشانه معه، وبدم بارد قام بإنهاء حياة ابنته الوحيدة ووضعها في «فريزر»، كما قام قبل الحادث بساعات، باحتجاز «حلاق»، بعدما علم بوجود جثث متعفنة في المنزل.

«أحمد عمر»، أحد أبناء قرية «الأشراف»، أكد لـ«الوطن» أن حالة «أبوفياض» تدهورت في الفترة الأخيرة، نتيجة إدمانه مخدر «الشابو»، الذي كان يضعه في عالم آخر، وأوضح أنه «كان يفعل كل شيء مع أهل بيته دون أن يدري، ما دفعهم إلى محاولة التخلص منه بوضع السم له»، مشيراً إلى أنه قام بقتل زوجتيه ودفن جثتيهما في المنزل، قبل نحو 25 يوماً، ثم قام بقتل ابنته، ووضعها جثتها في «الفريزر».

وتابع «عمر» قائلاً إن جميع أهالي القرية كانوا يشكون في قيام «أبو فياض» بقتل أفراد أسرته، إلى أن استدعى أحد الحلاقين من قرية «الجبلاو»، حيث اكتشف وجود جثث متعفنة في المنزل، فقام «السفاح» باحتجازه داخل المنزل، إلى أن حررته قوات الشرطة خلال مداهمة المنزل أمس.

البداية.. إخطار باحتجاز «حلاق» في منزل «أبو فياض»

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا إخطاراً يفيد بقيام «محمد ن.»، أخطر العناصر الإجرامية، وشهرته «أبو فياض»، يقيم بقرية «الأشراف»، جنوب مدينة قنا، باحتجاز «حلاق»، من قرية «الجبلاو» المجاورة.

وعلى الفور تحرت قوة أمنية بقيادة مباحث مديرية أمن قنا، وقوة من الأمن العام، إلى قرية «الأشراف»، بدائرة مركز قنا، وحاصرت منزل المجرم المطلوب على ذمة قضايا جنائية، منها قتل عمد وقضايا سرقة بالإكراه.

سجل «سفاح قنا».. محكوم عليه في 17 جناية

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن قنا إن المذكور «محمد»، واسمه الحقيقي «محمود ن.»، وبحسب معلومات البحث الجنائي، كان يُعد من أخطر العناصر الإجرامية في المحافظة، حيث تم مطارته عدة مرات، ولم يتم القبض عليه، كما أنه مطلوب في 17 جناية، وصدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن تصل إلى 45 سنة، في قضايا قتل عمد وسرقة وتبديد وضرب ومشاجرات.

أمن قنا يداهم وكر «أبو فياض»

وأوضح مصدر أمني أنه في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الأربعاء، بدأت الأجهزة الأمنية تحركاتها لمداهمة المذكور في منزله بقرية «الأشراف»، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها، بادر بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، فبادلته القوات بالمثل، مما أسفر عن مصرعه.

العثور على ترسانة أسلحة بمنزل مجرم قنا

بعد مصرع العنصر الإجرامي الخطير، قامت القوة المشكلة بتفتيش المنزل، وعثرت بداخله على مدفع «آر بي جيه»، و2 دانة، ورشاشين، و10 بنادق مختلفة، غالبيتها آلية، و4 قنابل يدوية محلية الصنع، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وصديرى واقي، ومنظار معظم، فضلاً عن كمية من مخدر «الشابو»، تزن حوالي كيلوجرام، تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 مليون جنيه، و4 سيارات، ودراجة نارية، وزجاجة تحتوي على مادة «الزئبق»، وكمية من البارود الأسود، و4 هواتف، ومبلغ مالى كبير.

العثور على جثتي زوجتيه مدفونتين بالمنزل وجثة ابنته داخل «فريرز»

وقبل المداهمة بأيام، ترددت أقوال بين أهالي القرية عن قيام «أبو فياض» بقتل زوجتيه وابنته، نظرا لعدم ظهورهن لأكثر من أسبوعين، ولم يتمكن ذويهن من الوصول إليهن كما كان يحدث في السابق، وأنه تخلص منهن لمحاولتهن التخص منه بوضع السم له، وهو ما أكدته الأجهزة الأمنية بالعثور على جثتي زوجتيه مدفونتين في المنزل في حالة تحلل، بينما قام بالاحتفاظ بجثة ابنته كاملة داخل «فريزر»، كما تمكنت القوة من تحرير «الحلاق»، الذي عثر عليه مكبلاً داخل المنزل.

النيابة العامة تنتدب الطب الشرعي لتشريح الجثث

أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة العنصر الإجرامي الخطير، ومناظرة جثث زوجتيه وابنته داخل مستشفى قنا الجامعي، والتصريح بدفنهم بعد ورود تقارير الصفة التشريحية.