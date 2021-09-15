مصرع مسجل خطر خلال تبادله إطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقي مسجل خطر مصرعه، منذ قليل، في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بمداهمة حملة أمنية مكبرة لوكر عنصر إجرامي بقرية الأشراف يدعى «محمود .ن»، وشهرته «محمد» مطلوبا على ذمة قضايا جنائية.

مقتل المتهم خلال تبادل النيران مع الشرطة

وبتقنين الأوضاع جرت مداهمته، وخلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة لقى مصرعه، وعثر بجواره على سلاح ناري، ويجرى نقل جثته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.