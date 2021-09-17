كورونا في مصر.. ارتفاع الإصابات ومعدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، حيث قالت إن هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، فوصلت نسبة معدلات الشفاء لـ 82%، ودعت الوزارة المواطنين بأهمية الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا، كما توقعت استمرار ارتفاع الإصابات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، ودعت المواطنين مجددا بضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأكدت اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

الصحة : جميع لقاحات كورونا فعاله وآمنة

وتابعت الوزارة ألقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو القلق، وعن الأعراض الجانبية قالت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو تنميل أو تكسير في العضلات، وهى تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، بـ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وخصصت الوزارة 126 مركزا لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، وأكدت أنه لا يمكن استخراج هذه الشهادات إلا بعد الحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.