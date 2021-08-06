«أخصائى مناعة»: الصحة العالمية صنفت وضع كورونا فى مصر بـ«المتوسط»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية طب عين شمس، إنّ منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكة صنفتا الدول حسب حالات انتشار وفرص الإصابة بفيروس كورونا، إذ يتكون التصنيف من 4 مستويات، وهي مستوى «بسيط ومتوسط وشديد وشديد الخطورة»، فيما تم تصنيف مصر فى المستوى المتوسط، ما يدل على أنها استطاعت تحجيم الفيروس.

وأضاف «عقبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الجمعة، أنّ تحديد مستوى كل دولة يكون عن طريق جمع معلومات عن معدلات الإصابة ووجود التحورات والسلالات الجديدة إلى جانب أعداد المرضى داخل المستشفيات والحالات الخطرة والتي تحتاج للدخول للرعايات المركزة ونسب الوفيات التي حدثت فى هذه الدولة.

وأشار إلى أنّه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، بجانب الحصول على اللقاح، فكلما ارتفعت النسبة المئوية للمواطنين الحاصلين على اللقاح تنخفض فرص انتشار الفيروس ومعدلات انتشاره، كما أن احتمال حدوث التحورات تنخفض أيضًا.

وأوضح: أن اللقاحات تعمل على تدريب النظام المناعي لدى كل شخص يتلقاها بحيث تعطيه مناعة سواء من خلال إنتاج أجسام مضادة أو تدريب الخلايا، ما يؤدي لتقليل الوفيات نتيجة الإصابات والإصابات الشديدة التي تحتاج الدخول للمستشفيات.

ولفت إلى أن اللقاحات لها أثر عظيم كما أن فوائدها أكبر من مخاطرها بحسب منظمة الصحة العالمية، ومصر تسعى لتوفير الكثيرة والكبيرة من اللقاحات من مصادر مختلفة، كما أصبحت منتج للقاحات من خلال التعاون مع الجانب الصيني، وعلى وشك إنتاج لقاح «سينوفارم» محليا.