موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.. الرابط والخطوات

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا، وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر هو الوسيلة الوحيدة لحجز لقاح كورونا، مؤكدة أن جميع اللقاحات المتوافرة فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، وحذرت أي جهة تقوم بالترويج للتطعيم، موضحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

واستعرضت الوزارة خطوات حجز التطعيم على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنا.

- إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي أو ورقم جواز السفر وتحميل الصورة الشخصية والرقم المحمول.

- تقوم الوزارة بعد ذلك بإرسال رسالة تحمل أربعة أرقام للتحقق.

- يقوم المواطن باستكمال باقي البيانات ومنها تحميل التاريخ المرضي إن وجد.

- بعد ذلك يتم اختيار المحافظة الراغب في التطيعم بها ومركز التطعيم.

- ترسل الوزارة رسالة برقم الحصول على طلب اللقاح.

رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا، موضحة أنها 100 جنيه للمواطنين و10 دولارات لغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وقالت الوزارة إن استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا تكون من خلال 126 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة أنه لا يمكن الحصول على هذه الشهادة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا ولا يمكن تزويرها أو غشها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المسشتفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وطلبت الوزارة من المواطنين، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.