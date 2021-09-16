«الصحة» تحذر: «إصابات كورونا ستزيد للضعف أول أكتوبر»

توقع مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد فى مصر، قائلا: «إصابات فيروس كورونا ستزيد أكثر من ذلك، في حال عدم التزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والبعد عن المناطق المزدحمة ومساعدة الدولة في خطتها الموضوعة للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين.

موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» نتوقع أن تكون ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال أول أكتوبر إذ ستزيد أرقام اصابات كورونا للضعف، وتستمر لمدة 3 أسابيع، مضيفًا:«التطعيمات عامل أساسي في خفض معدلات الوفيات في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، خاصة وأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا هى الأطول من الموجات الثلاثة السابقة وعدد إصاباتها ستكون الأكثر ومنها الأطفال».

أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وفيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة، قال المصدر إن الأعراض لم تتغير منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تتمثل في : «ارتفاع درجة الحرارة، فقدان حاستي الشم والتذوق، سيلان الأنف والسعال والصداع، القئ والاسهال والإحساس بالتعب الشديد، والإرهاق وظهور طفح جلدي».

ودعا المصدر المواطنين بحجز لقاح كورونا، مؤكدًا أنه أصبح جزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين، وتسهيل مهمة السفر إلى الخارج خاصة في الدول التي وضعت مجموعة من القواعد لدخولها، ومنها ـخذ لقاحات بعينها.

وكشفت تقارير وزارة الصحة ولسكان رفع اعلى درجات الاستعداد القصوي لمتابعة الموقف الوبائي على مستوى محافظات الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.