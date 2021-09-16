كورونا في مصر.. الصحة تعلن عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح

كشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مصابي كورونا في مصر وصل إلى 294482 حالة، من بينهم 247948 حالة تم شفاؤها، وذلك بعد تسجيل 531 إصابة جديدة أمس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية منذ انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم.

عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر

وأوضح التقرير أنه تم تطعيم ما يقرب من 13 مليون مواطن، وتوفير 584 ألف لقاح لأغراض السفر، وإصدار شهادة السفر التي تحمل QR كود لـ 617 ألف مواطن لغرض السفر، و5 آلاف شهادة داخلية.

ودعت الوزارة مجددا المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطمأنت المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل في الكتف وتكسير في العضلات، مشيرة الى أن هذه الأعراض تشبه تطعيمات الأطفال وتزول في غضون يومين ولا تحتاج الذهاب إلى طبيب.

المخزون الاستراتيجي في الموجة الرابعة

وعن المخزون الاستراتيجي خاصة مع دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أكدت الوزارة إلى بلوغه 3 ملايين و380 ألف لتر، مشيرة إلى وجود 112 جهاز أشعة مقطعية جديدًا، فضلًا عن جهود التوسع في تجهيزات الرعايات المركزية بالمستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والحرص على الازدحام والتكدس، وفي حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة.