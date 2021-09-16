الصحة تداهم مصنع تعبئة أدوية مغشوشة بالشرقية وتضبط مواد خام بـ 2 مليون

نجحت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببلبيس وبإشراف مدير الإدارة الصحية، ومباحث التموين بالمحافظة، في مداهمة مصنع أدوية بمركز بلبيس يعمل بدون ترخيص، ويقوم بتعبئة وتغليف الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة، مع وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمكان، حيث يجرى العمل في ظروف تشغيل تفتقر لمعايير الجودة المطلوبة في التصنيع، وبدون اتباع سياسات مكافحة العدوي.

ضبط 175800 كبسولة أدوية مغشوشة

أسفرت مداهمة مصنع الأدوية وتفتيشه عن ضبط 175800 كبسولة لعدة أنواع من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمغشوشة، بالإضافة لضبط 240 كيلو جراما مادة خام «بودرة» معدة للتعبئة، و2000 علبة فارغة، وعدد 2 ماكينة تعبئة وتغليف، واتخذت كافة الإجراءات القانونية، وجرى تشميع المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، مع التحفظ على كافة الأدوية المضبوطة والماكينات المستخدمة في التعبئة والتغليف، وتعيين الحارس القضائي من قبل مباحث التموين، وتحرير المحضر رقم 20042 لسنة 2021 جنح بلبيس للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

حملات مكثفة للرقابة على منشآت الأدوية

وانطلقت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الدوائية، وسوق الدواء، وضبط الأماكن غير المرخصة، وضبط الأدوية المغشوشة والمهربة والمخالفة للأسواق، والتي تمثل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.