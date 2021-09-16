الأورمان تطلق مبادرة «العقيقة» لدعم الأيتام وأصحاب الهمم بكفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة جديدة تحت شعار «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريح اليوم الخميس، أن مبادرة «العقيقة» تأتي كـ«مشروع إنساني خيري، شكراً لله تعالى على نعمة الولد، ذكراً كان أم أنثى، حيث يستطيع المواطن التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيه، أو بقيمة خروف واحد للبنت بـ4500 جنيه»، مؤكداً أن المبادرة تمثل دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.

المبادرة تهدف للتكافل بين الأسر

وأشار «شعبان» إلى أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، كما تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأوضح أن المبادرة تقوم على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وتُعد جمعية الأورمان منظمة أهلية غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، أنشئت عام 1993 بوزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي تمييز ديني أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور ويؤكد دور العمل الأهلي في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، وتعتمد الجمعية في تمويلها على التبرعات العينية والنقدية من المصريين داخل مصر وخارجها.