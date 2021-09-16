«بورشه» الألمانية تعلن عن إنتاج وقود إلكتروني خالي من الانبعاثات

لا شك أن السيارات الكهربائية ليست عملية على الإطلاق، مثل السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، ولكنها ميزتها التي يجمع الجميع عليها هي أنها خالية من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وهو الشئ الذي يهم العالم في ظل تغيرات المناخ التي أحدثت كوارثاغ شهدها العالم أجمع خلال الفترة الماضية.

ويعلم ذلك كل المدافعون عن السيارات الكهربائية، ويعلمون أيضا أنها ليست آمنة بنسبة 90% حتى، وتتكرر حوادث الحريق بها كل فترة أثناء شحن السيارة أو أثناء سيرها بهدوء أو وهي واقفة حتى، مثلما حدث في العديد من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم يعارضون كل من يحاول إظهار ذلك.

الاتحاد الأوروبي يسعى لتعميم السيارات الكهربائية بحلول 2030

وفي محاولة من الاتحاد الأوروبي لتعميم السيارات الكهربائية داخل كتلة الاتحاد، قررت المفوضية الأوروبية إجبار كل مصنعي السيارات الأوروبيين على تصنيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030، من خلال منعها سير السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل فى شوارع الاتحاد الأوروبي.

لكن ذلك القرار، انتقدته رابطة مصنعي السيارات الأوروبية بعد اجتماع المفوضية الأوروبية الذي أعلنت فيه عن القرارات بساعات، وقالت إن المفوضية الأوروبية تجبر المستهلك على شراء منتج معين وتسلب منه حريته بالإجبار.

«بورشه» تطرح وقودا إلكترونيا جديدا بديلا للأحفوري

وكانت شركة «بورشه» الألمانية من ضمن الشركات التي انتقدت ذلك القرار، لذلك أعلنت عن وقود جديد إلكتروني بديل للوقود الأحفوري التقليدي الذي نستخدمه منذ أكثر من قرن من الزمان.

وبدأت بالفعل شركة «بورشه» في بناء المصنع في دولة تشيلي، وأقامت حفلا يوم 10 سبتمبر لوضع حجر الأساس، حضره وزير الطاقة التشيلي، بحسب بيان شركة بورشه الألمانية.

وأكدت بورشه أن الوقود الإلكتروني الجديد التي أطلقت عليه اسم eFuel التي ستنتجه بالتعاون مع شركة «سيمنز إنرجي»، أنه نظيف وخالٍ من الانبعاثات بنسبة 100%.

وقالت الشركة، إنها ستنتج من هذا الوقود 130 ألف لتر بحلول عام 2022 لتجربته على السيارات، وسيتم بعد ذلك توسيع السعة على مرحلتين إلى حوالي 55 مليون لتر بحلول عام 2024، وحوالي 550 مليون لتر بحلول عام 2026.

وإذا أثبتت شركة «بورشه» كفاءة هذا الوقود الالكتروني الجديد، وكان سعره نفس ثمن لتر البنزين، وخاليا تماما من الانبعاثات كما تقول، ستنتصر صوت المحركات على السيارات الكهربائية.