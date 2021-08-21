جنرال موتورز توقف مبيعات السيارات الكهربائية لأجل غير مسمى

فى واحدة من أكبر وقائع استدعاء السيارات الكهربائية فى التاريخ، استدعت جنرال موتورز اليوم السبت، «أكبر مصنع سيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية»، جميع سيارات شيفرولية بولت الكهربائية فى جميع أنحاء العالم، موديلات 2019 وحتى 2022، بجانب الـ50 ألف سيارة التى تم سحبها من السوق العالمى خلال الشهرين الماضيين.

أسباب الاستدعاء

يشار إلى أن استدعاء جنرال موتورز لكل سيارات شيفرولية بولت الكهربائية يأتى بسبب مخاطر الحريق بعد تكرار العديد من «حوادث الحرائق» فى أكثر من دولة، وكان أخرها الولايات المتحدة، حيث قالت شيفرولية من قبل، إن سبب الحريق هى بطاريات الجهد العالى من شركة LG المورد الرئيسى للبطاريات الكهربائية.

ومع استدعاء سيارات شيفرولية بولت الكهربائية، أعلنت جنرال موتورز عن توقف مبيعات السيارات الكهربائية لأجل غير مسمى لحين الوصول إلى حل لهذه الأزمة «أزمة حرائق السيارات الكهربائية»، مع شركة LG، وتسعى جنرال موتورز للحصول على تعويض من شركة البطاريات.

بينما علقت شركة «LG»، فى بيان: «أنه سيتم تحديد الاحتياطيات ونسبة التكلفة إلى الاسترداد اعتمادًا على نتيجة التحقيق المشترك الذي يبحث في السبب الجذري، والذي تحتفظ به حاليًا جنرال موتورز وإل جي إلكترونيكس وإل جي إنيرجي سوليوشنز».

وأضافت: «تنفق جنرال موتورز مليار دولار على الاستدعاء الأضخم فى تاريخ السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى 800 مليون دولار أنفقتها فى الربع الأخير من العام الماضى».

استبدال بطاريات 82 ألف سيارة بـ900 مليون

وبعد قرار الاستدعاء، تراجعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 2.2٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد انخفاضها بنسبة 0.6٪، بحسب «رويترز».

يذكر أن شركة هيونداى قررت فى وقت سابق من هذا العام انهاء تعاملها مع شركة LG، واستبدلت البطاريات فى حوالى 82 ألف سيارة كهربائية بقيمة 900 مليون دولار، وذلك بسبب مخاطر الحريق، بعد حدوث حرائق عديدة فى «هيونداى كونا»، الكهربائية، وتوقف مبيعاتها فى كوريا الجنوبية.