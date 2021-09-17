تعرف على أهم أسباب الانتحار عند المراهقين.. أخطرها الاكتئاب

هناك أسباب عديدة للانتحار حول العالم، خاصة في سن المراهقة، حيث يتجه تفكير بعض الشباب إلى الانتحار، بسبب عدم تحمل المسئولية أو معاناتهم لمشاكل عائلية، ويعد الانتحار السبب الرئيس الأول في الوفاة عند المراهقين، خاصة وأنهم يعانون من أزمات ضخمة، ولخبطة هرمونات، وأثناء انشغال الأهل في مشاكلهم الشخصية لم ينتبهوا لمشاكل أبنائهم النفسية، وهناك عدد عوامل تشير إلى إقدام المراهق على الانتحار حيث يجب على الأسرة الانتباه لأبنائها في هذا السن الخطر، ومراقبة تصرفاتهم بشكل كبير.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن أسباب الانتحار تختلف من بلد إلى آخر بسبب الثقافات المختلفة وطبيعة الأشخاص، بالإضافة إلى اختلاف الانتحار في البلاد المتقدمة عنها في البلاد النامية، حيث ترتفع نسب الانتحار في البلدان المتقدمة عن غيرها من البلدان ذات الدخل المتوسط، كما أن اختلاف الثقافات والضوابط الدينية والإيمان بالغيبيات غالبا ما يؤثر على السلوك الشخصي للمقدم على الانتحار، ولكن حين تتراكم الأزمات الاجتماعية الضاغطة على الأفراد تبدأ فكرة الانتحار تراود الشباب كمخرج سلبي سريع من الأزمة التي يعانوا منها، ويرصد التقرير التالي عوامل تؤدي الي الانتحار.

العوامل التي تؤدي إلى زيادة خطورة انتحار المراهقين

1- الإصابة باضطراب نفسي، مثل الاكتئاب

2- وجود محاولات انتحار سابقة أو تاريخ عائلي من السلوك الانتحاري

3- وجود تاريخ عائلي من الإصابة باضطراب المزاج

4- وجود تاريخ من التعرض للاعتداء البدني أو الجنسي

5- التعرض للعنف، مثل الإصابة بسلاح ما أو التهديد به

6- سهولة الوصول إلى وسائل الانتحار، مثل الأسلحة النارية

7- فقدان الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة أو الخلاف معهم

8- تناول الكحوليات أو المخدرات

9- حدوث حمل عن علاقة غير شرعية

10- العزلة الاجتماعية سبب للتعرض للانتحار