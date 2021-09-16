مصدر بـ«سيتى ستارز» لـ«الوطن»: الفتاة كانت على قيد الحياة بعد سقوطها

كشف مصدر بمول سيتي ستارز، تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة من الطابق السادس، التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الكاميرات الداخلية لمول سيتي ستارز، وثقت لحظة سقوط الفتاة من تلقاء نفسها، قائلاً: «الكاميرات رصدت الفتاة تتجول في المول، ثم وقفت مرة واحدة لمدة 3 دقائق ثم سحبت كرسي مجاور لها، وقفزت في ثوانٍ».

إدارة المول: الفتاة المُنتحرة كانت على قيد الحياة بعد سقوطها

وأضاف أنه بمجرد سقوط الفتاة، توجهت إليها مباشرة نقطة الشرطة المتواجدة في المول، وقاموا بإبعاد المواطنين، وتم الاتصال بالإسعاف، التي جاءت مسرعة، وحملت الفتاة وكانت على قيد الحياة».

إدارة سيتى ستارز: الفتاة تدرس في كلية الطب

وتابع المصدر: «لا أعرف سببا عن الانتحار ولكن ما عرفناه أن الفتاة تدرس في كلية الطب ونتوقع أنها أقدمت على هذا الفعل نتيجة تعرضها لاكتئاب أو صدمة شديدة».

وأشاد بوزارة الداخلية، مؤكدًا أنها قامت بدورها على الفور وحصلت على فيديوهات الفتاة من داخل المول، وتبين أن الحادث لا يوجد به شبه جنائية كما أدعى البعض بأن هناك من قام بدفع الفتاة، لافتًا إلى أن المول يعمل بشكل طبيعي ويستقبل زواره.

وبدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء جهات التحقيق، إجراءاتها في انتحار الفتاة بمول سيتي ستارز، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمول، وتحديدا كاميرات الدور السادس الذي سقطت منه الفتاة، وكاميرات مراقبة الكافيهات المحيطة بمكان السقوط، حيث مازالت التحقيقات مستمرة حتى اللحظة.