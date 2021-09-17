«المانجا» عند فؤاد المهندس لها طقوس خاصة: «حاجة حلوة تتاكل في الحمّام»

«المانجا تتاكل في الحمّام.. وتاخد دش بعدها»، جملة تلخص أحد طقوس أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، الذي كان يعتبر فاكهة المانجو، فاكهة مميزة وبالتالي يجب أن تحظى برعاية خاصة لتحضيرها وتناولها بشكل يليق بها احترامًا لها، وذلك حسب تصريحات نجله «محمد» لـ«الوطن».

فؤاد المهندس كان عاشقًا للطعام ويمتلك طقوسًا خاصة

قال محمد المهندس، نجل فؤاد المهندس «والدي كان عاشقًا للمانجا وبالتحديد النوع العويسي، ولا يأكلها في مكان عادي، لكن لابد أن يتناولها داخل الحمّام، ويبهدل ملابسه براحته، وبعد كده يحصل على دُش مياه، كان يستمتع ويتذوق المانجا بهذه الطريقة».

فؤاد المهندس ليس من هواة العزومات في رمضان

«عاملة لنا وزة بالخلطة وبوفتيك وصينية مكرونة باااس.. وخضار صنفين وكباب حلة وضُلمة باللحمة المفرومة باااس.. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جايبه راح فين والشوربة فين هى؟» من أشهر كلمات الأغنيات التي تغنى بها فؤاد المهندس أمام صباح في الأغنية الرمضانية الشهيرة «الراجل ده هيجنني»، وتعد هي الأقرب بالفعل لشخصية «المهندس» وعاداته في شهر رمضان.

وعن ذلك قال محمد فؤاد المهندس، إن والده كان لديه طقوسًا في الأكل، وكان عاشقًا لتذوق الطعام، ولايجامل إطلاقًا فيما يخص إبداء رأيه في طعم أي شئ يتناوله «الأكل اللي ميعجبوش يقول عليه وحش».

واستطرد نجل فؤاد المهندس بقوله: «في آخر سنوات حياة والدي كانت أكلته ضعيفة وكان يحب تناول (الجيلي وكريم كراميل) في الأيام الأخيرة، وكان زمان في فترتي السبعينيات والثمانينيات، السفرة لابد أن يكون عليها أنواع كثيرة من الطعام في شهر رمضان، رغم أنه في النهاية لا يأكل إلا القليل».

وتابع: «كانت عاداتنا الاستعداد لاستقبال رمضان قبل حلوله بشهر، ونجهز للمستلزمات والطعام الذي يجب إحضاره خلال الشهر الكريم، لأنه كان من أمتع الأشهر في حياته، ولم يكن من هواة العزومات على الإفطار، ولا يتناول إفطار رمضان في الخارج سوى عند موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أو منة -ابنة شويكار- ولكن في المجمل والدي كان يحب قعدة البيت في رمضان ومن طقوسه السحور مبكرًا والصلاة وقراءة القرآن وأحيانًا مشاهدة التلفزيون».