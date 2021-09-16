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محمود مسلم

الرئيس التونسي يعلن إعادة فتح الحدود مع ليبيا

كتب:

ثروت منصور
06:12 م | الخميس 16 سبتمبر 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمر اليوم، بإعادة فتح الحدود مع ليبيا، التي كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا، بعد اجتماعات بين الفِرق الصحية من البلدين.

يأتي قرار إعادة فتح الحدود، في أعقاب زيارة قام بها الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد دبيبة إلى تونس، بعد تصاعد الخلاف بشأن الحدود وقضايا أخرى.

خضوع الزائر لحجر صحي إجباري حال عدم تلقيه اللقاح

وكان المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي - التونسي، صابر بوقرة، أعلن أن البروتوكول الصحي المتفق عليه بين البلدين، ينص على ضرورة أن يكون الزائر، فوق سن 6 سنوات، أتم جرعتين من لقاح كورونا، مع إظهار التحليل المخبري «بي سي آر» سلبيا، وإذا لم يحصل على تلقيح، الخضوع لحجر صحي إجباري في نزل، وعلى نفقته.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يزور تونس

وأغلقت الحدود بين تونس وليبيا بشكل مفاجئ يوم 8 يوليو الماضي من الحكومة الليبية، بسبب تفشي السلالة الهندية لفيروس كورونا في تونس، ثم أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب الرفض التونسي.

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، تونس، في 9 سبتمبر 2021، لبحث تخفيف حدة التوتر بين البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بالإرهاب.

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