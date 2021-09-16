الرئيس التونسي يعلن إعادة فتح الحدود مع ليبيا

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمر اليوم، بإعادة فتح الحدود مع ليبيا، التي كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا، بعد اجتماعات بين الفِرق الصحية من البلدين.

يأتي قرار إعادة فتح الحدود، في أعقاب زيارة قام بها الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد دبيبة إلى تونس، بعد تصاعد الخلاف بشأن الحدود وقضايا أخرى.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يطلع على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية ويسدي تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية بداية من يوم الجمعة 17 سبتمبر على الساعة السابعة صباحا مؤكدا ضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه. #TnPR pic.twitter.com/KzkdptMil6 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 16, 2021

خضوع الزائر لحجر صحي إجباري حال عدم تلقيه اللقاح

وكان المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي - التونسي، صابر بوقرة، أعلن أن البروتوكول الصحي المتفق عليه بين البلدين، ينص على ضرورة أن يكون الزائر، فوق سن 6 سنوات، أتم جرعتين من لقاح كورونا، مع إظهار التحليل المخبري «بي سي آر» سلبيا، وإذا لم يحصل على تلقيح، الخضوع لحجر صحي إجباري في نزل، وعلى نفقته.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يزور تونس

وأغلقت الحدود بين تونس وليبيا بشكل مفاجئ يوم 8 يوليو الماضي من الحكومة الليبية، بسبب تفشي السلالة الهندية لفيروس كورونا في تونس، ثم أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على أرض الواقع، بسبب الرفض التونسي.

وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، تونس، في 9 سبتمبر 2021، لبحث تخفيف حدة التوتر بين البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بالإرهاب.