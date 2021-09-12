استعدادات الناشرين المصريين للمشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب

دعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، الأعضاء للاستعداد للمشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب، المقرر تنظيمه في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل، والذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية بتونس في فضاء قصر المعارض بالكرم في تونس.

أسعار شحن إصدارات الناشرين المصريين

وأضاف«عبده» أنه وفي ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته القادمة فى الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل، جرى تكليف مؤسسة الحمد للشحن، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض بسعر شحن 150 جنيه عن كل طرد صادر، و 25) دينارًا عن كل طرد مرتجع شامل جميع المصاريف، كما يجرى تحصيل جنيه واحد إضافي لتنمية موارد الاتحاد عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر.

تعليمات شركة الشحن لمعرض تونس الدولي للكتاب

وأوضح الاتحاد أن تعليمات الشحن الواردة من شركة الشحن وذلك على النحو التالي: 1- استلام الطرود من يوم 12/9 وحتى 20/9/2021 في مخازن الشركة للمتابعة للاستعلام الاتصال على الأرقام التالية: ( 0122539280 – 01271701712 ).

2- أن تكون كشوف التعبئة مطابقة لما هو في الطرود.

3- أن تكون الطرود بحالة جيدة ومشنبرة.

4- يرجى الالتزام بمقاسات الكراتين المعتمدة لدى شركة الشحن ( مارلبورو).

5- إرسال أصل وخمس نسخ من كشوف التعبئة عند تسليم الطرود، وأن تكون مختومه بختم الدار أو المكتبة وإرسال نسخة على الإيميل بصيغة وورد إو إكسيل.

6- بالنسبة للمصنفات الفنية على كل ناشر إحضار الفوشر الخاص بكل صنف ( CD ).

7- ممنوع وضع الوسائل التعليمية ذات المنشأ الصيني.

8- فصل المسميات الدينية عن كشف التعبئة الأصلي، وإرسال خمس نسخ حسب تعليمات الأزهر الشريف ووضع أرقام التصاريح الخاصة بالمصاحف في كشوف التعبئة.

9- عمل تفويض بصحة توقيع بنكي من كل دار أو مكتبة مشاركة بالمعرض لمؤسسة الحمد للاستيراد والتصدير والشحن.

10- عدم وضع أي كتب قديمة أو أطالس مخالفة لحدود الدولة، أو أى كتب أثرية، ومخالفة ذلك يتحمل الناشر المسئولية القانونية والجنائية وما يترتب على ذلك من غرامات وارضبات.

11- عمل الإقرار والتعهد المرفق من الناشر على لوجو الدار أو المكتبة مختوم وموقع من صاحب المكتبة.

12- الكتب التي تطلبها الجهات الرقابية ( الأزهر – جهاز الرقابة على المطبوعات الخارجية ) للعرض أو المصادرة يتعهد الناشر أو صاحب المكتبة بإحضارها في حالة عدم الاسجابة يحق للجمارك مصادرتها من الطرود المرسلة.

13- بالنسبة للمصاحف يراعي كتابة مقاس المصحف، ورقم تصريح التداول بكشف التعبئة ولا يتجاوز مدة التصريح خمس سنوات من تاريخة وممنوع وضع المصاحف التى عليها تصاريح طبع أو تجاوزت مدة التصريح.

14- إحضار نسختين من الفواتير التفصيلية الخاصة بالكتب المرسلة.