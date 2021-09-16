وداعا لدهون البطن.. 8 طرق للتخلص من «الكرش» دون الذهاب للجيم

قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن منطقة البطن تعد مكان تراكم الدهون، لأنها من الخلايا الدهنية التي لا تستجيب لعملية تكسير الدهون بسهولة، و ليس من الممكن استهداف منطقة معينة بفقدان الوزن.

مخاطر تجمع الدهون حول البطن

وأضافت «شعير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من الطبيعي أن يكون لديك طبقة من الدهون، ووفقًا للدراسات التي أجريت مؤخرًا الوزن الزائد حول البطن يمكن أن يضر بالصحة على المدى الطويل، مشيرة إلى خطورة تجمع الدهون حول البطن، والتي يمكن أن تسبب الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية وبعض أنواع السرطان.

طرق التخلص من دهون الجسم بصفة عامة

وكشفت خبيرة التغذية، عن 8 خطوات يمكن للشخص الذي يريد أن يتخلص من الدهون في الجسم بصورة عامة، دون الذهاب للصالة الألعاب الرياضية، المداومة علي هذه الخطوات لكي يتمكن من التخلص من الدهون بصورة سريعة، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

مضغ الطعام ببطء

التأكد من مضغ الطعام بشكل صحيح يمكن أن يساعد في تجنب زيادة الوزن، إنها خدعة اليقظة التي تُستخدم لتركيز العقل على الطعام الذي تتناوله، بالإضافة لوجود بعض فوائد صحية مدهشة لمضغ الطعام عندما تبتلع الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام، إذ يؤدي ذلك إلى الشعور بالامتلاء وإلى انتفاخ المعدة.

تجنب المشروبات الغازية

فقدان دهون البطن قد يكون مجرد حالة لمنع الانتفاخ، ويمكن أن تتسبب المشروبات الغازية والمياه المعدنية الفوارة في انتفاخ البطن بسبب فقاعات ثاني أكسيد الكربون، والمشروبات الغازية لها قيمة غذائية قليلة، لذا حاول أن تقلل منها وتناول الماء أو الشاي الأخضر كخيار بديل للمشروبات، تحتوي المشروبات الغازية على السكريات، والتي تساهم في زيادة الوزن إذا كنت تشربها طوال اليوم.

تقليل شرب الكحول

الكحول مفيد فقط لقضاء وقت ممتع لأنه لا يفيد الصحة على الإطلاق، والتي تجعل من المستحيل تقريبا فقدان دهون المعدة، ويزيد من الضغط على الكبد للتخلص من السموم، هذا الضغط الإضافي على الكبد يمكن أن يجعل من الصعب جدا بناء العضلات وهو أمر أساسي لفقدان دهون البطن.

الحصول على قدر كافي من النوم

إذا كنت تكافح من أجل إنقاص الوزن خاصة حول بطنك، إذا كنت لا تنام جيدًا فقد يتسبب ذلك في زيادة الوزن، من المؤكد أن يشتهي الناس الوجبات السريعة عندما يحرمون من النوم، لأنهم لا يحتاجون فقط إلى زيادة الطاقة، ولكن هرمونات الشهية موجودة في كل مكان.

عدم التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد في كثير من الأحيان، أيضا إلى زيادة الوزن، وغالبًا ما تميل النساء إلى تخزين المزيد من الدهون حول بطونهن عندما يشعرن بالتوتر، ويسبب الإجهاد خللا في الهرمونات، وخاصة الكورتيزول، وجرى ربط هذا الهرمون بالسمنة والدهون الزائدة في البطن.

العمل بصورة صحيحة

العمل من العوامل التي تسبب وجود دهون حول البطن، لذا عليك أن تختار وضع العمل الملائم لك لصحة العظام والمفاصل، سواء كنت تعمل على مكتب أو تقف على قدميك، إذ يساعدك في بناء عضلات البطن وشدها بصورة صحيحة، لن ترى بطنك المتناسق إلا إذا قللت من دهون الجسم.

تناول طعاما صحيًا

إذا أردت التخلص من دهون البطن، فعليك مراقبة ما تأكله، هناك أيضا بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الدهون حول البطن، مثل التفاح والقرنبيط والفاصوليا، لذلك من الأفضل تناول كميات قليلة وتناولها مع الأطعمة الأخرى، وهناك بعض الأطعمة الصحية مثل الموز والأفوكادو والزنجبيل واللبن الزبادي هي أطعمة رائعة لمكافحة الانتفاخ.

التحكم في كمية الأكل

التحكم في الحصة الغذائية من أهم العوامل في إنقاص الوزن والحفاظ عليه وزيادة الوزن، خاصة عندما تحاول إنقاص الوزن، إذا كنت تأكل فقط الكمية المناسبة من الطعام، ستحقق التوازن وستتمكن من إنقاص الوزن، خاصة حول بطنك، يبدو التحكم في الكمية أمرًا شاقا، لكنه لا يعني بالضرورة تناول كميات أقل من الطعام، يمكنك أيضا التركيز على ملء الطبق بأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.