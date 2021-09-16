ميمي جمال بعد غياب 5 سنوات: «آخر دور» بداية عودتي للشاشة مرة أخرى

أعلنت الفنانة ميمي جمال، رغبتها في العودة للتمثيل بعدما أعلنت من قبل اعتزالها، من خلال دور البطولة في مسلسل «أخر دور» يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

وقالت ميمي جمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذا العمل هو بداية عودتي للشاشة مرة أخرى، «عندما قرأت السيناريو شعرت بالسعادة البالغة، وتحمست أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارًا مختلفة، لأنه ينقل معاناة الست المصرية التي تعاني من الزهايمر وإهمال أولادها لها ووضعها في دار المسنات».

سر ابتعاد ميمي جمال عن التمثيل

وعن سبب ابتعادها الفترة الماضية عن التمثيل، قالت «جمال» إنها بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، لم تكن تريد أن تمثل أو تشارك في أعمال فنية، ولكن عندما عرض عليها المشاركة في فيلم «لف ودوران» مع أحمد حلمي وافقت.

5 أو 6 فنانين يشاركون في كل الأعمال

يذكر أن ميمي جمال ظهرت قبل أشهر، ضيفة على إحدى حلقات برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة قناة «أون إي»، إذ صرحت الفنانة ميمي جمال بأنها لا تريد أن تشارك في أعمال لأنها لاحظت أن هناك 5 أو 6 فنانين يشاركون في كل الأعمال، وهذا أمر غريب، بحسب وصفها، وطالبت بأن يجرى السماح لأكبر عدد ممكن من الفنانين بأن يشاركوا في الأعمال الفنية.

يذكر أن ميمي جمال قدمت أكثر من 490 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وكان أبرزهم «البعض يذهب للمأذون مرتين، لف دوران، أهلا بالسكان، الباطنية، عائلة الحاج متولي، والمسرحيات العبيط ، الحرامية أهم القشاش».