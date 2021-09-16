عكاشة: زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى مصر تاريخية

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد دبيبة، إلى مصر تعتبر نقلة مهمة في مسار العلاقات المصرية الليبية، حيث إن مصر قدمت دعمًا سياسيًا قويًا لليبيا لكي تصل إلى الاستقرار السياسي، ورئيس الوزراء الليبي كان بصحبته عدد كبير من الوزراء، لبحث المصالح المشتركة، وهذا يجعل الشعبين يشعران بقدر كبير من التفاؤل.

مصر تدعم الانتخابات الليبية

وأضاف «عكاشة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن هذه الزيارة تاريخية، مشيرًا إلى أن هناك جهد صادق مدعوم من مصر لكي تصل ليبيا إلى الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل، والقاهرة تستقبل شخصيات فاعلة في العمل السياسي، والجهود النوعية وإعادة الإعمار ليست بعيدة عن إرساء حالة الاستقرار التي تدعم بشكل غير مباشر للوصول إلى الانتخابات.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر أكدت تمسكها بخارطة الطريق في المسار السياسي الليبي، والالتزام بمواعيدها، ودعم كل هذه الخطوات، وفي القلب منها عملية الانتخابات، إضافة إلى إصرار مصر على خروج كافة المليشيات من ليبيا، ويكون المشهد السياسي آمنًا دون التهديد من أي طرف، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية تضع إصبعها على مواطن التهديد والخطر في الأزمة الليبية، وتؤكد على ضرورة خروج هذه القوات، وهي نقطة محورية لإنجاح العملية السياسية.

مصر تستثمر علاقاتها الخارجية

وشدد على أن مصر تدفع بقوة في استثمار علاقاتها بدول جوار ليبيا، وكان وزير الخارجية المصري يزور الجزائر منذ فترة قريبة، وتحاول دفع المجتمع الدولي للإشراف على العملية السياسية، والإشراف على خروج المرتزقة وأسلحتهم، كما تستثمر مصر علاقاتها لإنجاح توحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا، ومصر تراهن على أن يكون الحل ليبيًا خالصًا.