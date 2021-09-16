مسلسل «60 دقيقة».. ياسمين رئيس تبحث عن علاقة زوجها بالفتاة المُنتحرة

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة أحداث الحلقات الأولى من مسلسل 60 دقيقة، الذي انطلق عرضه قبل أيام، عبر منصة «شاهد».

وأبرزت الحلقات الأولى من مسلسل 60 دقيقة، العلاقة الغامضة بين ياسمين رئيس وزوجها «أدهم»، الشخصية التي يؤديها محمود نصر، إذ تكون العلاقة بينهما رومانسية في بعض الأحيان، ومتوترة في أحيانٍ أخرى، وتحاول الهرب منه وترفض أنّ يلامسها.

وشهدت علاقة ياسمين رئيس، بزوجها في مسلسل «60 دقيقة»، توترًا كبيرًا، بعدما علمت بوجود علاقة بين زوجها الطبيب بالفتاة التي انتحرت، إذ بدأت تبحث عن خطوط هذه العلاقة التي ينكرها زوجها.

وكشفت الحلقات الأولى من مسلسل 60 دقيقة، عن إرسال الفتاة المُنتحرة، طلب صداقة لـ ياسمين رئيس، قبل انتحارها بأيام، لكن ظهور الأخيرة بزي الإعدام الأحمر هو ما يثير التساؤل، وهل لها علاقة بانتحار الفتاة، أم تورطت في قضية أخرى؟

أبطال مسلسل 60 دقيقة

مسلسل 60 دقيقة، من بطولة ياسمين رئيس، ومحمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي.

محمود نصر يقتحم الدراما المصرية في «60 دقيقة»

ويُعد مسلسل 60 دقيقة، التجربة الأولى للفنان محمود نصر، في الدراما المصرية، حيث قال في تصريحات سابقة عن هذه التجربة، «إذا عدنا إلى الماضي، نجد أن فنانين وممثلين كثر انطلقوا من مصر، وشكلت القاهرة لبعضهم محطة مفصلية في تاريخهم الفني».

وأضاف أن «العملية الفنية في مصر متطورة بكافة أشكالها، ودخول هذه الساحة تضيف لكل فنان وتشكّل علامة فارقة في مسيرته».

وعن خوضه امتحان اللهجة المصرية لأول مرة، يؤكد أنه على أي ممثل الاجتهاد في كل تفاصيل الدور ومنها بطبيعة الحال إتقان اللهجة.