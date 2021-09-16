ياسمين رئيس بزي الإعدام في الحلقات الأولى من مسلسل «60 دقيقة» (صورة)

عُرضت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل «60 دقيقة» للنجمة ياسمين رئيس على منصة شاهد «vip»، وحققت ياسمين ردود بطلة العمل ردود فعل إيجابية وحظيت بإشادة الجمهور.

الحلقات الأولى من مسلسل «60 دقيقة»

وكشفت الحلقات الأولى عن العلاقة الغامضة بينها وبين زوجها «أدهم» الذي يجسد دوره الفنان محمود نصر، فأوقات تجدهما في حالة رومانسية، وأخرى تشعر بأنها تحاول الهرب منه وترفض ملامسته لها، ولكن تتوتر الأمور أكثر بداخلها عندما تعرف علاقته كطبيب بالفتاة المنتحرة مؤخرًا.

وتبدأ ياسمين (ياسمين رئيس) في البحث خلف علاقة أدهم زوجها بانتحار الفتاة، والذي ينكر معرفته بها، ولكن هذا لا يؤثر على شك ياسمين خاصةً أن الفتاة أرسلت لها طلب صداقة على «فيسبوك» قبل الانتحار بأيام، الأمر الذي دفع ياسمين للذهاب إلى المستشفى لكن لم تتمكن من مقابلتها، ولكن ظهور ياسمين بزي الإعدام الأحمر هو ما يثير التساؤل، حول ما إذا كان لها علاقة بانتحار الفتاة، أم أنها تورطت في قضية أخرى؟.

مشاريع جديدة للفنانة ياسمين رئيس

وتتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعودان بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل «ملوك الجدعنة».

معلومات عن الفنانة ياسمين رئيس

ياسمين رئيس احتلت تريند «جوجل» و«تويتر» أكثر من مرة خلال حلقات مسلسل «ملوك الجدعنة»، بجانب أعمال أخرى مثل «أنا شهيرة.. أنا الخائن»، و«طرف ثالث» و«عرض خاص»، ويُعرض لها حاليًا مسلسل «60 دقيقة» على منصة شاهد «vip».