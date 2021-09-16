متحدث الرئاسة: البحرين تدعم موقف مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، تأتي في سلسلة اللقاءات المشتركة، في ظل تفاهم كبير بين الزعيمين وتطابق في المواقف، لافتا إلى أنه جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطرق إلى أهم القضايا في المنطقة.

لقاء السيسي وملك البحرين يركز على دعم الدولة الوطنية

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن لقاء السيسي وملك البحرين، جرى التركيز على مفهوم الدولة الوطنية، ورفض أي تدخلت خارجية في الدول العربية، وجرى نقاش أزمة السد الإثيوبي، وسط دعم بحريني لموقف مصر والسودان، لافتا إلى أن بيان مجلس الأمن، متمسك بحل القضية التي قد تؤثر على السلم والأمن في المنطقة، مبينا أن البيان يحث الأطراف على العودة للمفاوضات وفق المسار الإفريقي.

مجلس الأمن وضع حدود زمنية للتفاوض

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مجلس الأمن وضع حدود زمنية للتفاوض لأنه مضى 10 سنوات من التفاوض بين مصر وإثيوبيا لافتا إلى أن مصر تريد تطبيق مبادئ القانون الدولي، خاصة أن مصر وفق التصنيف الدولي للأمم المتحدة فإن مصر من ضمن دول الفقر المائي، متابعا: «مصر رحبت بالبيان الرئاسي من مجلس الأمن وفي جهود على مستوى وزراء الخارجية والري، خطوة مجلس الأمن بصدور البيان من مجلس الأمن أمر مهم ويعتبر بمثابة لتأييد مطالب مصر وفي جدية بالقضية وده هيتم استثماره الفترة المقبلة إن شاء الله».