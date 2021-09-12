مندوب رئاسة الجمهورية يؤدي واجب العزاء في محمود العربي

وصل منذ قليل، مندوب من رئاسة الجمهورية، لآداء واجب العزاء في «شهبندر التجار» الحاج محمود العربي، بالسرادق المقام على الطريق الدائري بمدينة قليوب.

نائب السفير الياباني ومحافظ القاهرة في عزاء محمود العربي

وكان نائب السفير الياباني بالقاهرة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والفنان أحمد أمين، وعددا من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وصلوا إلى مراسم عزاء في السرادق المقام بمصنع قليوب بعد الطريق الدائري بـ3 كيلو غرب الطريق الزراعي، عقب صلاة المغرب اليوم.

محافظون ووزراء وفنانون في عزاء محمود العربي

وكان أبرز الحضور في العزاء، محافظي القاهرة والقليوبية والمنوفية وبورسعيد، ووزيرا التموين والقوى العاملة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والفنانين أحمد أمين ومحمد عبد الرحمن، والشيخ ياسين التهامي، فيما أعرب علي المصيلحي وزير التموين، عن خالص تعازيه في وفاة الحاج محمود العربي رجل الاعمال، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء.

وقال الدكتور علي المصيحلي، إنه تعامل شخصيا مع العربي، وكان رجل خير وإحسان وبر، ويعطي من ماله لمحدوي الدخل، ويسعى في أي عمل خير، ويحب بلده كثيرا، ونجح في أن يجد لمصر اسما عالميا في مجال الصناعة.