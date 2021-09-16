السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والحديث عن سرقة معدات غير صحيح

أعلن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق حركة مسير القطارات، موضحا أن هناك بعض التأخيرات، وهي تأخيرات يومية بسبب أعمال تحديث وتطوير منظومة الإشارات، على خطوط السكك الحديدية، منوها بأن الحديث عن قيام عدد من المجهولين بسرقة معدات ومهمات تابعة لمنظومة الإشارات بنطاق القليوبية، غير صحيح.

تجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات

وقال أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة مسير القطارات

وأكد أن هناك غرفة عمليات مركزية بمحطة مصر برمسيس، تتابع سير حركة مسير القطارات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير التشغيل.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تعمل على عودة الانضباط داخل منظوماتها، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، وأن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات الهيئة، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق ساعات التشغيل، للحد من التأخيرات الناتجة عن الأعطال.

تطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر

وأشار أبو المكارم، إلى أن الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

منع الركاب من استقلال القطارات بدون الكمامة

وأكد أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات، دون ارتداء الكمامة، مشبرا إلى أن الهيئة تطهر المحطات الرئيسية كل ساعتين تقريبا، لتقديم كل الحماية والآمان لجموع الركاب، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.