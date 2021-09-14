السكة الحديد تكثف إجراءاتها الاحترازية بالقطارات والمحطات لمواجهة موجة كورونا

كثفت هيئة السكة الحديد، من إجراءاتها الاحترازية اللازمة، بالقطارات والمحطات، لمواجهة موجة كورونا الرابعة، للحفاظ على سلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق الرحلات، علاوة على تطهير وتعقيم المحطات على مستوى الجمهورية كل ساعتين، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث إن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميا.

السكة الحديد: تعقيم المحطات كل ساعتين لمواجهة موجة كورونا الرابعة

وأعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات الرئيسية، على ضرورة ارتداء جموع الركاب الكمامات الطبية أثناء التواجد بالمحطات، أو داخل عربات القطارات، لمواجهة موجة كورونا الرابعة، للحد من انتشارها، منوهة إلى أن جميع القطارات يتم تعقيمها بصورة مستمرة ودورية، لتوفير الحماية والأمان للركاب، مؤكدة على تطبيق غرامات فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية.

السكة الحديد: 50 جنيها غرامة على المخالفين لارتداء الكمامة بسبب موجة كورونا الرابعة

ومن جهته، قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن جائحة كورونا لا زالت موجودة ولم تنته بعد، ويجب على جموع الركاب سواء في قطارات السكة الحديد أو المترو أو وسائل المواصلات المختلفة، الالتزام التام، بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تطبيق إجراءاتها الاحترازية، لمواجهة موجة كورونا الرابعة.

وزير النقل: جائحة كورونا لا زالت موجودة ولم تنته بعد

وأكد وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع وسائل النقل التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة موجة كورونا الرابعة، وتوفير جميع السلامة والأمان للركاب المسافرين، موضحا أنه يجب على جموع الركاب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات، وأثناء استقلال القطارات، منوها إلى أنه سيتم تطبيق غرامات فورية على أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامات الطبية، في السكة الحديد ومترو الأنفاق.