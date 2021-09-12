أعلنت هيئة السكة الحديد، إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس، مشيرة إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق الرحلات؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، والحفاظ على حركة مسير القطارات.

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم وقف جميع القطارات القديمة من التشغيل بداية ديسمبر المقبل، على أن يتم تشغيل جميع القطارات المحسنة والحديثة، مطلع يناير 2022.

وقف الرحلات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس

وأشارت إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة أنه سيتم وقف الرحلات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس، على النحو التالي:

1- اعتبار يوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 آخر يوم تشغيل قطار 773/772 نوم بين القاهرة / مرسى مطروح.

2- اعتبار يوم الخميس الموافق 16/9/2021 آخر يوم تشغيل قطار 775/774 نوم بين مرسى مطروح / القاهرة.

3- اعتبار يوم السبت الموافق 9/10/2021 آخر يوم تشغيل قطار 939/940 مكيف القاهرة / مرسى مطروح.

4- اعتبار يوم الأحد الموافق 10/10/2021 آخر يوم تشغيل قطار 943/942 مكيف بين مرسى مطروح / القاهرة.