وفاة والد سلاف فواخرجي.. ونجوم الفن يقدمون التعازي

خيم الحزن على الوسط الفني السوري، بعد وفاة والد سلاف فواخرجي، الذي رحل عن عالمنا أمس، إذ حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، على تقديم التعازي.

وجرى إعلان وفاة والد سلاف فواخرجي، صباح اليوم، فيما يُشيع الجثمان غدًا الجمعة، من مسجد الزوزو، في حي الصليبة باللاذقية، فيما تستقبل الأسرة العزاء يومي الجمعة والسبت في صالة بلازا في اللاذقية، لمدة 3 ساعات فقط، من الخامسة وحتى الثامنة مساءً.

وتستقبل العائلة العزاء في وفاة والد سلاف فواخرجي، يوم الأحد المُقبل، في دار السعادة في المزة بمدينة دمشق، لمدة 3 ساعات أيضًا، من الخامسة وحتى الثامنة مساءً، وذلك حسبما أعلنت سلاف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وفي ضوء وفاة والد سلاف فواخرجي، حرصت الفنانة شكران مرتجى، على نعى الفقيد، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، صورة لـ سلاف تجمعها بوالدها الراحل، مُعلقة عليها بقولها: «حبيبتي ما بعرف شو بدي قلك الله يرحم عيونه ويصبر قلبك ويسكنه فسيح جناته.. الله وقلوبنا جنبك ويخلي لك عيلتك وائل وحمزة وعلي.. إنّ لله وإنّ إليه راجعون».

حبيبتي مابعرف شو بدي قلك الله يرحم عيونه ويصبر قلبك ويسكنه فسيح جناته

الله وقلوبنا جنبك ويخليلك عيلتك وائل وحمزة وعلي

إنا لله وأنا إليه راجعون

والد النجمه سلاف فواخرجي في ذمة الله @sfawakherji pic.twitter.com/eR4rcICd8y — shoukranmortaja (@shoukranmortaj1) September 16, 2021

فيما دعا عدد كبير من الفنانين، لوالد سلاف فواخرجي، منهم الفنان محمود نصر، وآيتن عامر، ووفاء الموصلي، ورويدا عطية، وريحان يونان، وأحمد التهامي، وآخرين.

وتقدمت نقابة الفنانين بدمشق، بواجب العزاء بعد وفاة والد سلاف فواخرجي، حيث كتبت الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فرع دمشق لنقابة الفنانين، يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي، بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون».