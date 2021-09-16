نقابة الفنانين السورية تنعى والد سلاف فواخرجي

قدمّت نقابة الفنانين بدمشق، تعازيها للفنانة السورية سلاف فواخرجي، في وفاة والدها منذ قليل، دون توضيح سبب الوفاة.

وكتبت الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «فرع دمشق لنقابة الفنانين، يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي، بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

رسالة نجل سلاف لجده بعد وفاته

ووجه علي رمضان نجل الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة بعد وفاة جده، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر «رمضان» مجموعة صور تجمعه بجده مع والدته، وعلق عليها قائلاً، «أبونا، وأخونا، وجدنا، ورجال البيت وسندنا.. محمد فواخرجي. جدو، تركتنا بكير و ما عم نتحمل، ما عم نقدر نتعود عكلشي».

وأضاف، «متل وقت تعمل الفول كل جمعة، أو وقت اتصر انو ما انحطلك غير المحطات الي انت بتحبها، أو وقت تفيقنا الصبح عالمدرسة، البيت فاضي بلاك، اشتقنالك كتير ومنحبك كتير، وانا متأكد أنك صرت مرتاح».

وتابع، «شكرا على كل اللحظات الحلوة والأوقات الحلوة، من المضحكة للرعب للدراما،اشتقنا لكلشي فيك،ومنحبك كتير..الله يرحمك، منحبك كتير ».

معلومات عن الفنانة السورية سلاف فواخرجي

يعد مسلسل «أسمهان» من أهم أعمال سُلاف فواخرجي في مصر، بالإضافة إلى فيلم «حليم» مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، ومن إخراج شريف عرفة.

درست سلاف فواخرجي في كلية الآداب جامعة دمشق قسم الآثار، كما التحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث عرض عليها المخرج ريمون بطرس أن تلعب دور البطولة في فيلم «الترحال».

ثم قدمت فيلم «نسيم الروح» مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، للتوالي أعمالها بعد ذلك وخاصة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها «أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع»، ومن الأفلام «حليم، ليلة البيبي دول، هوى».