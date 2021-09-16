تعرف على تنسيق الحد الأدنى للجامعات الأهلية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم، عقب انتهاء منتدى التحول الرقمي بالتعليم العالي، واجتماع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة بالوزير، بحضور الدكتور حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، تنسيق الحد الأدنى للجامعات الأهلية 2021 الجديد، وذلك بعد متابعة ومناقشة الموقف الخاص بالقبول الإلكتروني الموحد لطلاب الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2021- 2022.

وكشفت الوزارة عن اتخاذها عددا من الإجراءات الجديدة لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بعد مطالبات العديد من رؤساء الجامعات بضرورة وضع عدد من الحلول تضمن التحاق الطلاب، منها حل مشكلة توقيت سداد المصروفات الدراسية للكليات في ظل الظروف الحالية، وكذلك مناقشة خفض الحد الأدنى للجامعات الأهلية 2021، لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية، وكذلك الجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية.

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 2021

وجاءت قرارات وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالحد الأدنى للجامعات الأهلية 2021 والخاصة لطلاب الشهادات المعادلة كالآتي:

- خفض الحد الأدنى للتقدم بكليات الجامعات الخاصة 2021، لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، وكذلك طلاب شهادات الثانوية الأزهرية 2021.

- الحد الأدنى لكليات الطب البشري: 90%.

- الحد الأدنى لكليات صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.

- الحد الأدنى لكليات هندسة، طب بيطري: 75%.

- الحد الأدنى لكليات تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.

- الحد الأدنى لكليات الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.

- الحد الأدنى لباقي التخصصات 55%.

الحد الأدنى للجامعات الأهلية 2021

وقرر الأعلى للجامعات الخاصة أيضا، خفض الحد الأدنى للتقدم لجميع طلاب الشهادات الأزهرية والمعادلة العربية والأجنبية المتقدمين للجامعات الأهلية وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.

وأكد المجلس على مد فترة سداد المصروفات الدراسية للمرشحين للجامعات الخاصة 2021 حتى نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، بجانب بدء تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.