الخميس.. إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارةالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة، والعلمين، و الملك سلمان، و المنصورة»، الخميس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية اليوم، وفحص ملفات التقديم للطلاب، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عن نتيجة الطلاب المقبولين الذين اجتازوا اختبارات القبول والحد الأدنى للتقدم للالتحاق بالكليات.

استمرار فتح التقدم للجامعات الأهلية حتى ظهور نتيجة طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سيتم البدء في تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الأهلية خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه لن يتم إغلاق باب التقدم للجامعات الأهلية إلا بعد ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة الدور الثاني على الأقل بأسبوع، موضحًا أن التقديم للكليات متاح بمختلف البرامج والكليات العلمية التي أتاحتها الجامعة على مستوى الـ 4 جامعات الأهلية.

انطلاق الدراسة أكتوبر المقبل بالجامعات الأهلية الجديدة

وأضافت المصادر، أن الجامعات الأهلية الجديدة تشهد إقبالًا كثيفًا العام الجاري من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2021، موضحًا أنها حققت المرجو من إنشائها في العديد من الأهداف أبرزها تحقيق مبدأ الإتاحة في التعليم مع توفير الإمكانيات المتميزة والمتقدمة في تلبية إحتياجات قطاع التعليم المختلفة، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كثيفًا من الطلاب لمختلف البرامج أبرزها الطبية.

وعن مصروفات الجامعات الأهلية، أوضحت المصادر انه لن يتم زيادة المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية عن المعلن عنه منذ فترة عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية، مؤكدًا أنه جرى التأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية المختلفة، منوهًا إلى أن الدراسة ستنطلق بالجامعات الأهلية أكتوبر المقبل؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.