كشفت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2021 «العلمين الدولية والمنصورة والجلالة والملك سلمان بفروعها»، وذلك للطلاب الذين أدوا اختبارات القبول واجتازوها عبر لينك نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021، على الإنترنت لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، وذلك وفقا للحد الأدنى الذي تم إعلانه من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأسبوع الماضي.

لينك نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021.. متاح الآن معرفة النتيجة

وذكرت الوزارة في بيان، أنه جرى إتاحة نتيجة الطلاب المقبولين بمختلف كليات الجامعات الأهلية الجديدة 2021، وذلك عبر لينك نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021، حيث تم إعلان النتيجة للطلاب الذين أدوا الاختبارات حتى 9 سبتمبر الجاري 2021 على الموقع الإلكتروني، موضحة عدد من الخطوات يجب إتباعها من قبل الطالب لاستكمال إجراءات التقدم و الإلحاق بالجامعة سواء من خلال تقديم الأوراق والمصروفات أيضا.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2021 سيتم إتاحتها لجميع الطلاب خلال المراحل المختلفة، وذلك عبر لينك نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021 المتاح على الشبكة العنكبوتية الإنترنت.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إتاحة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانية العامة 2021 خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك أماكن متاحة لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية بالعديد من القطاعات والتخصصات العلمية المختلفة.