أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2021 «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، من خلال رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021 ، المتاح عبر بوابة الإنترنت، لطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات الالتحاق بتلك الجامعات، ونجحوا في اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالجامعة، وفقا لقرارات وقواعد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة التي جرى إقرارها في هذا الشأن.

رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021 متاح الآن عبر الإنترنت

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يمكن للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة الدخول عبر رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية للاطلاع على نتيجة القبول للكلية التي جرى الترشح لها، موضحة أنه يجب على الطلاب بعد الاطلاع على النتيجة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمعرفة الاشتراطات المتبقية بشان استكمال أوراق التقدم للطلاب المقبولين بالكليات وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021 «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»

وأضافت الوزارة أنه جرى إعلان نتائج تنسيق الطلاب الذين قاموا بأداء الاختبارات الإلكترونية حتى يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، عبر الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول على رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية 2021 للاطلاع على النتيجة، موضحة أنه على الطلاب ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني من أجل معرفة الكليات المُرشحين لها وفقا لتنسيق الجامعات الأهلية 2021، واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة للقيد بالكليات، وذلك بمقرات هذه الجامعات.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه على الطلاب الذين استنفذوا جميع الرغبات، الدخول مرة ثانية عبر رابط نتيجة القبول في الجامعات الأهلية، على الموقع الإلكتروني، وذلك من أجل إعادة ترتيب جميع الرغبات من جديد، وفقًا للبرامج الدراسية المُتاحة.