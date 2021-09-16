«العناني» يعتمد الحساب الختامي والمركز المالي المعدل للتنمية السياحية

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور محافظ أسوان وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات. وقرر العناني الموافقة على اعتماد الحساب الختامي والمركز المالي المعدل للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2020-2021 المنتهية في 30-6-2021، حيث حققت الهيئة مبلغ 879 مليون جنيه إجمالي الإيرادات بصافي ربح 695 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع، أطلع الدكتور خالد العناني، أعضاء مجلس الادارة على قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ونص مشروع القرار أيضا على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتكون برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و3 محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي.

استعراض بعض إنجازات السنة المالية المنتهية في قطاع السياحة

كما استعرض سراج سعد الدين، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعض إنجازات السنة المالية 2020-2021 المنتهية، ومنها إضافة 2469 غرفة فندقية جديدة، و5389 وحدة سياحية جديدة بمناطق التنمية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء 773 مراجعة بيئية و597 مراجعة فنية ومستندية وتخطيطية لمشروعات التنمية وقيام 95 مأمورية مساحية للمعاينة والتوقيع وضبط الحدود والتدقيق والاسترداد.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير السياحة والآثار والسادة أعضاء مجلس الإدارة الشكر للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية على ما بذل من جهد خلال تلك الفترة.